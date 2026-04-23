Гатиятулин: «Ак Барсу» важно выиграть первый матч серии с «Металлургом»

Тренер казанской команды поделился ожиданиями от противостояния в полуфинале Кубка Гагарина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что казанской команде важно победить в первой игре серии с «Металлургом» в полуфинале Кубка Гагарина.

— Основные факторы плей-офф — это дисциплина, самоотверженность, характер, неуступчивость в каждом игровом моменте. Готовимся к первому матчу, он самый важный, нужно уверенно начать серию. Мы смотрели, разбирали соперника, доносили ребятам, на что обратить внимание. Но всегда говорил — фокус держим на своей игре, — цитирует Гатиятулина корреспондент «Реального времени».

Сегодня в Казани состоялась открытая тренировка «Ак Барса» для журналистов.

Полуфинальная серия с «Металлургом» начнется для «Ак Барса» матчем 25 апреля в Магнитогорске в 14:00 по московскому времени.

