Казанский «Рубин» объявил состав на гостевой матч с «Динамо» в Москве

Команда Артиги сыграет без Даку, Шабанхаджая и Тесленко

Фото: Динар Фатыхов

Стал известен состав «Рубина» на матч с московским «Динамо» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоится в Москве в 19:45 мск.

В составе «Рубина» отсутствуют дисквалифицированные Мирлинд Даку и Егор Тесленко, также нет в заявке Дардана Шабанхаджая. На острие атаки с первых минут сыграет Жак Сиве, ему по краям на флангах помогут Руслан Безруков и Назми Грипши.

Состав «Рубина»: Ставер — Рожков, Мальдонадо, Вуячич, Лобов, Арройо — Начо, Ходжа, Безруков, Грипши — Сиве.

Матч в прямом эфире в 19:45 мск покажет платный телеканал «Матч Премьер».

«Динамо» и «Рубин» перед началом встречи имеют одинаковое количество очков — по 35. Москвичи опережают казанских оппонентов по дополнительным показателям и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Зульфат Шафигуллин