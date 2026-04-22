В Казани построят стадион для регбийного клуба «Стрела — Ак Барс»

Его планируют возвести к 30 августа

Этим летом в Казани появится новый центр развития регби со стадионом на 1 750 мест. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

— Делается это для того, чтобы у клуба были хорошие условия. В планах завершить объект ко Дню республики, 30 августа, — поделился Владимир Леонов на пресс-конференции.

Напомним, что в прошлом году казанский клуб впервые в своей истории стал чемпионом страны по регби. В матче «Стрела — Ак Барс» с московским «Динамо» команда одержала победу со счетом 32:30, продемонстрировав высокий уровень игры и волю к победе. Это достижение привлекло к регби дополнительное внимание в Татарстане и по всей России.

Ильназ Гараев