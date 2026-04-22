УНИКС с разгромной победой над «Пари НН» завершил регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

У Маркуса Бингэма и Алексея Шведа — дабл-дабл, лучший — Джален Рейнольдс

УНИКС завершил регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ разгромной победой над «Пари НН». Финальный свисток зафиксировал счет 101:64 (31:12, 21:16, 20:20, 29:16).



Лучшими среди казанцев оказались Джален Рейнольдс (23 очка + 7 подборов), Руслан Абдулбасиров (22), Маркус Бингэм (17 + 10 подборов), Алексей Швед (11 + 11 передач).

У нижегородцев выделились Илья Карпенко (21), Даниил Ключенков (15), Норберт Лукач (15 + 8 подборов).

Казанцы заблаговременно обеспечили себе 2-е место в турнирной таблице, и в четвертьфинале плей-офф встретятся с МБА-МАИ. «Пари НН» выбыл из борьбы за титул, расположившись на 9-м месте из 11.

Следующая игра казанцев пройдет также на домашней площадке. В воскресенье, 26 апреля, для УНИКСа стартует первый матч серии плей-офф. Начало игры в 18:00 мск.

