Артига: «До меня у «Рубина» была неудачная серия, мы выправили динамику»

Испанский тренер высказался о победе над московским «Динамо»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал победу над московским «Динамо» со счетом 1:0 в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). По словам испанского специалиста, ему удалось выправить игру команды после неудачных результатов при прежнем тренерском штабе.

— Пока не достигли той картинки, которую мне хотелось бы видеть. Не люблю говорить на такие темы. Есть процесс, но он должен сопровождаться результатом и победами. Когда я только пришел, у команды была неудачная серия. Мы выправили динамику, победили в четырех матчах из пяти, стали забивать. Моя задача — концентрироваться на работе. Дальше будут говорить результаты, — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

«Рубин» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей подряд. В последний раз казанская команда проигрывала в РПЛ в конце февраля, в первом весеннем туре — махачкалинскому «Динамо» в гостях 1:2.

После 26 сыгранных туров «Рубин» продолжает занимать седьмое место в турнирной таблице, на котором шла команда до отставки прежнего главного тренера Рашида Рахимова.

Зульфат Шафигуллин