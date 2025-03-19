Российские тяжелоатлеты вернутся на чемпионат мира среди молодежи после перерыва в 3,5 года

Фото: Динар Фатыхов

Российские тяжелоатлеты впервые за три с половиной года примут участие в чемпионате мира среди молодежи. Соревнования пройдут с 30 апреля по 5 мая в Лиме (Перу). Об этом сообщила Федерация тяжелой атлетики России в своем телеграм-канале.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В предварительную заявку на турнир вошли 33 спортсмена, которые будут выступать в индивидуальном нейтральном статусе. Это решение стало возможным благодаря изменению условий участия российских атлетов в международных соревнованиях. Однако окончательное количество участников может измениться после проверки соответствия установленным требованиям.

Последний раз российские тяжелоатлеты выходили на молодежные и юниорские мировые первенства в 2021 году, когда турниры проходили в Узбекистане и Саудовской Аравии. С тех пор спортсмены не имели возможности участвовать в международных соревнованиях из-за санкций.

Напомним, что казанский спортсмен и лидер сборной России по велоспорту-ВМХ Ирек Ризаев получил нейтральный статус, что позволяет ему участвовать в крупнейших международных соревнованиях. Об этом свидетельствуют документы Международного союза велосипедистов (UCI).

