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РКН зафиксировал всплеск жалоб на сбои в сервисах «Яндекс»

16:43, 27.03.2025
РКН зафиксировал всплеск жалоб на сбои в сервисах «Яндекс»
Фото: Максим Платонов

Роскомнадзор (РКН) сообщил о резком увеличении обращений пользователей, столкнувшихся с проблемами в работе сервисов «Яндекс Директ», «Яндекс Go» и «Яндекс Еда». Причиной неполадок стал сбой в инфраструктуре компании «Яндекс».

Напомним, что вчера по техническим причинам произошел сбой в работе системы быстрых платежей (СБП).

Матвей Гавриков

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