РКН зафиксировал всплеск жалоб на сбои в сервисах «Яндекс»
Роскомнадзор (РКН) сообщил о резком увеличении обращений пользователей, столкнувшихся с проблемами в работе сервисов «Яндекс Директ», «Яндекс Go» и «Яндекс Еда». Причиной неполадок стал сбой в инфраструктуре компании «Яндекс».
Напомним, что вчера по техническим причинам произошел сбой в работе системы быстрых платежей (СБП).
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