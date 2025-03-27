РКН зафиксировал всплеск жалоб на сбои в сервисах «Яндекс»

Фото: Максим Платонов

Роскомнадзор (РКН) сообщил о резком увеличении обращений пользователей, столкнувшихся с проблемами в работе сервисов «Яндекс Директ», «Яндекс Go» и «Яндекс Еда». Причиной неполадок стал сбой в инфраструктуре компании «Яндекс».

Напомним, что вчера по техническим причинам произошел сбой в работе системы быстрых платежей (СБП).



Матвей Гавриков