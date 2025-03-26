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В России в системе быстрых платежей произошел массовый сбой

11:30, 26.03.2025
В России в системе быстрых платежей произошел массовый сбой
Фото: Мария Зверева

Система быстрых платежей (СБП) столкнулась с серьезными проблемами, сообщила пресс-служба Сбербанка. По словам представителей банка, сбои произошли по техническим причинам.

Пользователи активно оставляют жалобы на работу сервиса. По данным портала Downdetector, к 11.08 мск было зафиксировано более 5 тыс. жалоб за последний час, а за сутки их количество достигло 6 тыс.

  • Наибольшее число обращений поступило из Санкт-Петербурга (5%), Нижегородской и Тверской областей (по 4%), а также Москвы и Московской области (по 3%).

Согласно информации Downdetector, основные проблемы связаны со сбоем сервиса (90%), неполадками сайта (5%) и мобильного приложения (2%).

Анастасия Фартыгина

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