Минцифры предложило меры дополнительной поддержки военкоров

Фото: Динар Фатыхов

Минцифры выступило с инициативой ввести дополнительные меры господдержки для военных корреспондентов. В частности, предлагается ввести звание «ветеран военной журналистики», которое даст им и членам их семей право на соцподдержку, сообщили в пресс-службе.

Сейчас сотрудники СМИ, работающие непосредственно в горячих точках, не могут получить статус, который позволил бы им рассчитывать на льготы. Минцифры предлагает исправить эту ситуацию и ввести в закон «О ветеранах» новое звание.

Кроме того, министерство предлагает увеличить единовременную компенсацию сотрудникам СМИ, раненным при выполнении редакционного задания в особых условиях, а также родственникам погибших журналистов. Выплаты будут осуществляться редакцией.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Также планируется установить федеральные единовременные выплаты из бюджета для военных корреспондентов, работающих в зоне СВО, в случае их ранения или гибели. Они должны быть аналогичными тем, которые сейчас действуют для волонтеров, работающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

— Военная журналистика — это особая миссия освещать происходящие события в условиях ежедневного, ежечасного риска. Наша задача — поддерживать журналистов, чтобы они знали, что их труд важен и ценен, — отметило Минцифры.

Накануне погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. 25 марта Следком возбудил уголовное дело по факту гибели российских журналистов и мирных жителей в результате обстрела поселка Михайловка в Луганской Народной Республике.



Рената Валеева