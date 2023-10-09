«Нижнекамскнефтехим» приступил к реконструкции полигона промышленных отходов

На полигоне захоронения промышленных отходов «Нижнекамскнефтехима» начались строительные работы по его реконструкции. Проект нижнекамского предприятия СИБУРа получил положительное заключение по реконструкции полигона Главной государственной экспертизы, Государственной экологической экспертизы и Разрешение Управления градостроительной политики исполкома Нижнекамского муниципального района.

Проектная документация выполнена в полном объеме. Сейчас на площадке работают две подрядные организации. Идет поставка основных материалов — геомембран, выполняются земляные работы — перемещение и перевозка грунта, осуществляется планировка территории площадью 80 тыс. м2.

Полигон предприятия предназначен для захоронения промышленных отходов, которые не подлежат утилизации или переработке. Он был введен в эксплуатацию более 40 лет назад. СИБУР, учитывая важность полигона и появление новых современных технологий по повышению герметичности карт в мировых практиках, принял решение провести его реконструкцию. На эти цели выделено более 1,7 млрд рублей.

Масштабное мероприятие входит в Соглашение о взаимодействии между «Нижнекамскнефтехимом» и Росприроднадзором, подписанного в 2022 году. Реконструкция позволит минимизировать воздействие на окружающую среду и увеличить время полезной эксплуатации полигона. В проектные решения заложены наилучшие доступные технологии.

Полигон состоит из 48 карт, представляющих собой котлованы, у каждого из которых свой объем и свое предназначение. В 8 картах в процессе модернизации усилят основание, выполнив трехслойный геотекстиль с более высокими характеристиками. Это сделает карту еще герметичнее. 36 карт выведут из эксплуатации — их также покроют сверху гидроизоляционным слоем, а затем рекультивируют. Реконструкция коснется и существующего пруда-регулятора — будет увеличен объем аккумулирующей емкости, дополнительного резервуара для сбора большого объема воды.

Кроме того, предусмотрена модернизация и вспомогательной части полигона. Здесь установят подземный резервуар для пожарного запаса воды, обустроят административно-бытовой корпус с санитарной комнатой и душевой, а также построят автомобильные весы с навесом и пункт мойки колес автотранспорта, который будет выезжать с промплощадки полигона, для предотвращения загрязнения дорог.

Завершение реконструкции полигона планируется в 2024 году.



В основе бизнес-модели СИБУРа — устойчивое развитие. Принципы устойчивого развития внедряются в корпоративную культуру, стратегию, технологические и бизнес-процессы.



За последние 10 лет «Нижнекамскнефтехим» на 22% снизил выбросы в атмосферу. Более чем на 70% за последние 5 лет снизилось количество отходов, размещаемых на собственном полигоне. Более 65% образующихся отходов передается на утилизацию. Предприятие заботится о водных ресурсах: для обеспечения эффективной очистки сточных вод модернизированы БОС, за 10 лет на 19% снизилось потребление свежей речной воды для нужд предприятия, на 14% снизился сброс сточных вод.



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