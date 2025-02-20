На экологические проекты в Татарстане выделят более 21 млрд рублей
В Татарстане на реализацию нацпроекта «Экология» выделили 21,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.
Средства поступили из:
- 17,2 млрд рублей из федерального бюджета;
- 4,4 млрд рублей из бюджета республики.
Среди выполненных работ:
- рекультивация Самосыровского полигона, а также почти завершенные;
- работы на иловых полях в Казани;
- демонтаж нефтяных трубопроводов в Нижнекамске.
В планах на 2025—2027 годы — расчистка реки Мелекески в Набережных Челнах, очистка русла реки Ноксы в Казани и рекультивация мусорного полигона в Нурлате.
Напомним, что в Казани за последние пять лет удалось привлечь 75,5 млрд рублей для реализации национальных проектов. Об этом сообщила на отчетном совещании председатель комитета экономического развития Гузель Мингазова.
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