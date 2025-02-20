На экологические проекты в Татарстане выделят более 21 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на реализацию нацпроекта «Экология» выделили 21,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

Средства поступили из:

17,2 млрд рублей из федерального бюджета;

4,4 млрд рублей из бюджета республики.

Среди выполненных работ:

рекультивация Самосыровского полигона, а также почти завершенные;

работы на иловых полях в Казани;

демонтаж нефтяных трубопроводов в Нижнекамске.

В планах на 2025—2027 годы — расчистка реки Мелекески в Набережных Челнах, очистка русла реки Ноксы в Казани и рекультивация мусорного полигона в Нурлате.

Напомним, что в Казани за последние пять лет удалось привлечь 75,5 млрд рублей для реализации национальных проектов. Об этом сообщила на отчетном совещании председатель комитета экономического развития Гузель Мингазова.



Анастасия Фартыгина