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На экологические проекты в Татарстане выделят более 21 млрд рублей

17:47, 20.02.2025
На экологические проекты в Татарстане выделят более 21 млрд рублей
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на реализацию нацпроекта «Экология» выделили 21,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

Средства поступили из:

  • 17,2 млрд рублей из федерального бюджета;
  • 4,4 млрд рублей из бюджета республики.

Среди выполненных работ:

  • рекультивация Самосыровского полигона, а также почти завершенные;
  • работы на иловых полях в Казани;
  • демонтаж нефтяных трубопроводов в Нижнекамске.

В планах на 2025—2027 годы — расчистка реки Мелекески в Набережных Челнах, очистка русла реки Ноксы в Казани и рекультивация мусорного полигона в Нурлате.

Напомним, что в Казани за последние пять лет удалось привлечь 75,5 млрд рублей для реализации национальных проектов. Об этом сообщила на отчетном совещании председатель комитета экономического развития Гузель Мингазова.

Анастасия Фартыгина

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