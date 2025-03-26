Татарстан получит более 3 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Фото: Максим Платонов

В Татарстане выделят более 3 млрд рублей на обновление объектов коммунальной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин во время своего визита в Заинский, Азнакаевский и Сармановский районы.

Шайдуллин уточнил, что в республике активно работают над модернизацией инженерных сетей. В 2025 году продолжится реализация восьми федеральных и республиканских программ, включая новую программу по модернизации коммунальной инфраструктуры, инициированную раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. В этом году планируется обновление 135 объектов, из которых 99 будут модернизированы в рамках новой республиканской программы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В числе крупных проектов — реконструкция водоснабжающих сетей в Нурлате, модернизация системы теплоснабжения в поселке Джалиль и строительство водовода от Казани до поселка Куюки в Пестречинском районе.

Напомним, что в 2025 году на обновление коммунальных сетей в городских поселениях будет направлено 11 млрд рублей. Это решение озвучил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона Марат Айзатуллин.



Анастасия Фартыгина