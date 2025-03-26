Минобороны России: Киев продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру, несмотря на договоренности

Фото: Дарья Пинегина

Киев не прекращает удары по энергетическим объектам России, несмотря на недавние заявления украинского президента Владимира Зеленского о достигнутых договоренностях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, даже после публичного объявления Зеленского о согласии на прекращение атак Киев продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре.

— Несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей, киевский режим продолжил нанесение ударов, — уточнили в Минобороны.

Накануне Россия и США достигли соглашения о временном моратории на удары по ключевым энергетическим объектам на Украине. Мораторий будет действовать в течение 30 дней, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления по взаимной договоренности.