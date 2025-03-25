Кремль: согласован мораторий на удары по энергетическим объектам Украины

Фото: Анастасия Фартыгина

Россия и США достигли соглашения о временном моратории на удары по ключевым энергетическим объектам на Украине. Мораторий будет действовать в течение 30 дней, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления по взаимной договоренности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно списку, согласованному обеими сторонами, под действие моратория попадают следующие объекты:

нефтеперерабатывающие предприятия;

нефте— и газопроводы, а также хранилища, включая насосные станции;

инфраструктура, вырабатывающая и передающая электричество — электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

атомные электростанции;

дамбы гидроэлектростанций.

В случае нарушения моратория одной из сторон, другая сторона может считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

Напомним, что 18 марта, между лидерами России и США состоялся телефонный разговор. Одной из ключевых тем беседы стало предложение Трампа о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу и дал команду российским военным о ее реализации. Российская сторона также подчеркнула необходимость контроля за прекращением огня и остановки принудительной мобилизации на Украине.

Владимир Путин позже не стал отменять команду о прекращении огня по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на провокационные действия Киева.



Анастасия Фартыгина