Кремль: согласован мораторий на удары по энергетическим объектам Украины
Россия и США достигли соглашения о временном моратории на удары по ключевым энергетическим объектам на Украине. Мораторий будет действовать в течение 30 дней, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления по взаимной договоренности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Согласно списку, согласованному обеими сторонами, под действие моратория попадают следующие объекты:
- нефтеперерабатывающие предприятия;
- нефте— и газопроводы, а также хранилища, включая насосные станции;
- инфраструктура, вырабатывающая и передающая электричество — электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
- атомные электростанции;
- дамбы гидроэлектростанций.
В случае нарушения моратория одной из сторон, другая сторона может считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.
Напомним, что 18 марта, между лидерами России и США состоялся телефонный разговор. Одной из ключевых тем беседы стало предложение Трампа о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу и дал команду российским военным о ее реализации. Российская сторона также подчеркнула необходимость контроля за прекращением огня и остановки принудительной мобилизации на Украине.
Владимир Путин позже не стал отменять команду о прекращении огня по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на провокационные действия Киева.
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