В Татарстане определили 24 зоны затопления и подтопления
Росреестр и Роскадастр по Татарстану предупредили жителей республики о возможных зонах затопления и подтопления, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
По данным ЕГРН, на сегодняшний день в Татарстане внесены сведения о шести зонах затопления и о 18 зонах подтопления. Они расположены в границах городов Альметьевска и Агрыза, а также в Буинском, Лениногорском, Нижнекамском и Нурлатском районах. Общая площадь потенциальных зон затоплений и подтоплений составляет более 1,6 тыс. гектаров.
Для зон затопления и подтопления установлен особый режим использования территории. В их границах запрещается:
- возведение объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями или методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
- использование сточных вод для регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, свалок;
- распыление химикатов против вредителей с воздуха.
Напомним, что в Казани начали работать горячие линии по вопросам подтоплений, чтобы жители могли быстро получать помощь. Горожане могут обратиться за консультацией и поддержкой.
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