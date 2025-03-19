В Казани открыли горячие линии для решения проблем подтоплений

Фото: Галия Шакирова

В Казани начали работать горячие линии по вопросам подтоплений, чтобы жители могли быстро получать помощь. Теперь горожане могут обратиться за консультацией и поддержкой. Об этом сообщили в мэрии города.

Заявки о подтоплениях во дворах многоквартирных домов принимаются через систему «Открытая Казань». Обращения можно оставить по номеру 063. Управляющие компании, районные администрации и «Комитет внешнего благоустройства» также готовы помочь в решении этих проблем.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что паводок в Татарстане при самом неблагоприятном сценарии развития событий может затронуть 220 населенных пунктов, сообщил вице-премьер республики Рустам Нигматуллин.

Анастасия Фартыгина