В Альметьевске отремонтируют детсады и школьные пищеблоки на 100 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Альметьевском районе на капремонт детских садов и школьных пищеблоков в этом году будет направлено около 100 млн рублей. Средства выделены в рамках республиканской программы, сообщила пресс-служба администрации.

Как стало известно, капремонт ждет два детских сада: №50 «Лэйсан» в Альметьевске (ул. 8 Марта, д. 34) и детсад «Лэйсан» в селе Кичучатово (ул. Яшьлек, д. 2). Общая стоимость работ на этих объектах оценивается в 68 млн рублей.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

В рамках ремонта планируется комплексное обновление, включающее:

ремонт кровли;

модернизацию инженерных сетей (водоснабжение, канализация, электрика и слаботочные системы);

замену дверей и полов;

отделку стен и потолков;

ремонт санитарных узлов.

Кроме того, в рамках республиканской программы запланирован ремонт пищеблоков в двух сельских школах — Миннибаевской и Ямашской. На эти цели выделено 29 млн рублей.

В поселке Октябрьский Зеленодольского района Татарстана будет построен новый двухэтажный детский сад на 260 мест в рамках национального проекта «Семья».

Рената Валеева