В Альметьевске отремонтируют детсады и школьные пищеблоки на 100 млн рублей
В Альметьевском районе на капремонт детских садов и школьных пищеблоков в этом году будет направлено около 100 млн рублей. Средства выделены в рамках республиканской программы, сообщила пресс-служба администрации.
Как стало известно, капремонт ждет два детских сада: №50 «Лэйсан» в Альметьевске (ул. 8 Марта, д. 34) и детсад «Лэйсан» в селе Кичучатово (ул. Яшьлек, д. 2). Общая стоимость работ на этих объектах оценивается в 68 млн рублей.
В рамках ремонта планируется комплексное обновление, включающее:
- ремонт кровли;
- модернизацию инженерных сетей (водоснабжение, канализация, электрика и слаботочные системы);
- замену дверей и полов;
- отделку стен и потолков;
- ремонт санитарных узлов.
Кроме того, в рамках республиканской программы запланирован ремонт пищеблоков в двух сельских школах — Миннибаевской и Ямашской. На эти цели выделено 29 млн рублей.
В поселке Октябрьский Зеленодольского района Татарстана будет построен новый двухэтажный детский сад на 260 мест в рамках национального проекта «Семья».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.