В Татарстане появится новый детский сад на 260 мест благодаря нацпроекту «Семья»

Фото: Ринат Назметдинов

В поселке Октябрьский Зеленодольского района Татарстана будет построен новый двухэтажный детский сад на 260 мест в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.

Площадь здания составит 3 тыс. кв. м. В новом детском саду планируется разместить современный физкультурный и музыкальный залы, просторные групповые комнаты для детей разных возрастов, оборудованный медицинский кабинет, процедурную, современный пищеблок и прачечную.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Государственный контракт на строительство объекта уже заключен с генподрядной организацией.

26 февраля председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие в торжественной церемонии открытия нового детского сада «Звездочки» в ЖК «Усадьба Царево» во время рабочей поездки в Пестречинский район.

Рената Валеева