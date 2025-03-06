В Татарстане появится новый детский сад на 260 мест благодаря нацпроекту «Семья»
В поселке Октябрьский Зеленодольского района Татарстана будет построен новый двухэтажный детский сад на 260 мест в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.
Площадь здания составит 3 тыс. кв. м. В новом детском саду планируется разместить современный физкультурный и музыкальный залы, просторные групповые комнаты для детей разных возрастов, оборудованный медицинский кабинет, процедурную, современный пищеблок и прачечную.
Государственный контракт на строительство объекта уже заключен с генподрядной организацией.
26 февраля председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие в торжественной церемонии открытия нового детского сада «Звездочки» в ЖК «Усадьба Царево» во время рабочей поездки в Пестречинский район.
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