Бали ужесточило правила поведения иностранных туристов
Правительство провинции Бали выпустило новый свод правил для иностранных туристов, призванный улучшить поведение гостей острова и сохранить культурное наследие. Обновленный циркуляр, по словам губернатора Ваяна Костера, необходим в связи с изменением ситуации за последние полтора года и заменяет аналогичный документ 2023 года. Об этом пишет «Интерфакс».
Ключевые нововведения касаются уважительного отношения к религиозным объектам и местным традициям.
— Всем иностранным туристам предписывается проявлять уважение к храмам, статуям и священным религиозным символам, особенно во время церемоний и ритуалов. От иностранцев ожидают соблюдения местных обычаев и уважения традиционных ценностей на протяжении всего пребывания, — сообщает издание The Bali Sun.
Согласно новым правилам, туристы обязаны:
- соблюдать дресс-код — носить скромную одежду при посещении священных мест, общественных пространств и достопримечательностей;
- вести себя уважительно в общественных местах, включая храмы, рестораны, рынки, дороги и места отдыха;
- пользоваться услугами лицензированных гидов — каждого иностранного посетителя должен сопровождать лицензированный местный гид, который хорошо разбирается в экологии, традициях и культурной истории Бали;
- платить туристический сбор — 150 тыс. рупий (около $9) с каждого туриста, который пойдет на сохранение природы и поддержание инфраструктуры;
- использовать лицензированные обменные пункты и рупии — обменивать деньги только в лицензированных учреждениях и проводить все транзакции в индонезийских рупиях, используя индонезийский стандартный QR-код для цифровых платежей;
- соблюдать ПДД — иметь действительные международные или индонезийские водительские права, носить шлемы при езде на мотоциклах и не допускать безрассудного вождения;
- бронировать проживание только в лицензированных отелях и других объектах размещения;
- соблюдать правила посещения храмов и священных мест — запрещено входить в святилища храмов без участия в религиозной церемонии, лазить по священным деревьям и осквернять святые места;
- не загрязнять природу и источники воды мусором, включая одноразовый пластик;
- не сквернословить в общественных местах и не заниматься несанкционированной предпринимательской деятельностью или работать без надлежащих виз или разрешений.
За нарушение правил предусмотрены правовые последствия, включая судебное преследование в соответствии с индонезийским законодательством. Губернатор Костер призвал местных жителей сообщать о неправомерном поведении туристов на специальную горячую линию.
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