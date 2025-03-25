Бали ужесточило правила поведения иностранных туристов

Фото: Рената Валеева

Правительство провинции Бали выпустило новый свод правил для иностранных туристов, призванный улучшить поведение гостей острова и сохранить культурное наследие. Обновленный циркуляр, по словам губернатора Ваяна Костера, необходим в связи с изменением ситуации за последние полтора года и заменяет аналогичный документ 2023 года. Об этом пишет «Интерфакс».

Ключевые нововведения касаются уважительного отношения к религиозным объектам и местным традициям.

— Всем иностранным туристам предписывается проявлять уважение к храмам, статуям и священным религиозным символам, особенно во время церемоний и ритуалов. От иностранцев ожидают соблюдения местных обычаев и уважения традиционных ценностей на протяжении всего пребывания, — сообщает издание The Bali Sun.

Согласно новым правилам, туристы обязаны:

соблюдать дресс-код — носить скромную одежду при посещении священных мест, общественных пространств и достопримечательностей;

— носить скромную одежду при посещении священных мест, общественных пространств и достопримечательностей; вести себя уважительно в общественных местах , включая храмы, рестораны, рынки, дороги и места отдыха;

, включая храмы, рестораны, рынки, дороги и места отдыха; пользоваться услугами лицензированных гидо в — каждого иностранного посетителя должен сопровождать лицензированный местный гид, который хорошо разбирается в экологии, традициях и культурной истории Бали;

в — каждого иностранного посетителя должен сопровождать лицензированный местный гид, который хорошо разбирается в экологии, традициях и культурной истории Бали; платить туристический сбор — 150 тыс. рупий (около $9) с каждого туриста, который пойдет на сохранение природы и поддержание инфраструктуры;

— 150 тыс. рупий (около $9) с каждого туриста, который пойдет на сохранение природы и поддержание инфраструктуры; использовать лицензированные обменные пункты и рупии — обменивать деньги только в лицензированных учреждениях и проводить все транзакции в индонезийских рупиях, используя индонезийский стандартный QR-код для цифровых платежей;

— обменивать деньги только в лицензированных учреждениях и проводить все транзакции в индонезийских рупиях, используя индонезийский стандартный QR-код для цифровых платежей; соблюдать ПДД — иметь действительные международные или индонезийские водительские права, носить шлемы при езде на мотоциклах и не допускать безрассудного вождения;

— иметь действительные международные или индонезийские водительские права, носить шлемы при езде на мотоциклах и не допускать безрассудного вождения; бронировать проживание только в лицензированных отелях и других объектах размещения;

соблюдать правила посещения храмов и священных мест — запрещено входить в святилища храмов без участия в религиозной церемонии, лазить по священным деревьям и осквернять святые места;

— запрещено входить в святилища храмов без участия в религиозной церемонии, лазить по священным деревьям и осквернять святые места; не загрязнять природу и источники воды мусором, включая одноразовый пластик;

и источники воды мусором, включая одноразовый пластик; не сквернословить в общественных местах и не заниматься несанкционированной предпринимательской деятельностью или работать без надлежащих виз или разрешений.

За нарушение правил предусмотрены правовые последствия, включая судебное преследование в соответствии с индонезийским законодательством. Губернатор Костер призвал местных жителей сообщать о неправомерном поведении туристов на специальную горячую линию.

Рената Валеева