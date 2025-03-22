Владимир Путин поздравил лидеров СНГ и Ирана с Наврузом
Президент России Владимир Путин поздравил глав государств СНГ и Ирана с праздником Навруз. В своих посланиях он подчеркнул важность этого весеннего праздника и выразил надежду на дальнейшее укрепление стратегического партнерства. Документ опубликовали на сайте Кремля.
Поздравления получили президенты:
- Азербайджана Ильхам Алиев;
- Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
- Киргизстана Садыр Жапаров;
- Таджикистана Эмомали Рахмон;
- Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
- Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Путин пожелал благополучия гражданам этих стран и подчеркнул, что двусторонние отношения будут развиваться на благо народов.
Также поздравления были направлены Верховному руководителю Ирана аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту Масуду Пезешкиану. Путин попросил передать наилучшие пожелания всем гражданам этих государств в светлый праздничный день.
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