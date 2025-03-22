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Владимир Путин поздравил лидеров СНГ и Ирана с Наврузом

13:46, 22.03.2025
Владимир Путин поздравил лидеров СНГ и Ирана с Наврузом
Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин поздравил глав государств СНГ и Ирана с праздником Навруз. В своих посланиях он подчеркнул важность этого весеннего праздника и выразил надежду на дальнейшее укрепление стратегического партнерства. Документ опубликовали на сайте Кремля.

Поздравления получили президенты:

  • Азербайджана Ильхам Алиев;
  • Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
  • Киргизстана Садыр Жапаров;
  • Таджикистана Эмомали Рахмон;
  • Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
  • Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Путин пожелал благополучия гражданам этих стран и подчеркнул, что двусторонние отношения будут развиваться на благо народов.

Также поздравления были направлены Верховному руководителю Ирана аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту Масуду Пезешкиану. Путин попросил передать наилучшие пожелания всем гражданам этих государств в светлый праздничный день.

Анастасия Фартыгина

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