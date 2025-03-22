Владимир Путин поздравил лидеров СНГ и Ирана с Наврузом

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин поздравил глав государств СНГ и Ирана с праздником Навруз. В своих посланиях он подчеркнул важность этого весеннего праздника и выразил надежду на дальнейшее укрепление стратегического партнерства. Документ опубликовали на сайте Кремля.

Поздравления получили президенты:

Азербайджана Ильхам Алиев;

Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

Киргизстана Садыр Жапаров;

Таджикистана Эмомали Рахмон;

Туркменистана Сердар Бердымухамедов;

Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Путин пожелал благополучия гражданам этих стран и подчеркнул, что двусторонние отношения будут развиваться на благо народов.

Также поздравления были направлены Верховному руководителю Ирана аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту Масуду Пезешкиану. Путин попросил передать наилучшие пожелания всем гражданам этих государств в светлый праздничный день.

Анастасия Фартыгина