Аналитики: средние зарплатные предложения в сфере общепита выросли на 27% за год

Фото: Мария Зверева

По данным аналитиков, средние зарплатные предложения в вакансиях сферы общепита увеличились на 27% за год. Зимой 2024/25 средняя предлагаемая оплата для новых сотрудников при фиксированном графике составила 50 769 рублей в месяц.

Наиболее существенный рост зарплат отмечен среди многозадачных специалистов. Профессия повара-кассира показала наибольший прирост: зарплатные предложения выросли на 46%, достигнув средней суммы в 73 372 рубля в месяц.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Второе место по росту зарплат заняла позиция повара-мясника. Здесь прирост составил 37%, а средняя предлагаемая зарплата достигла 66 927 рублей в месяц. Зарплатные предложения для пекарей увеличились на 22%, составив в среднем 56 903 рубля в месяц.

Среди работников, взаимодействующих с гостями, наибольший рост зарплат зафиксирован у хостес: прирост составил 33%, а средние зарплатные предложения достигли 43 953 рубля в месяц. При этом стоит отметить, что основную часть дохода хостес составляют чаевые, которые могут значительно увеличивать указанный в вакансиях оклад.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что, согласно недавнему исследованию, в Казани медианная зарплата курьеров в марте 2025 года достигла 85 тыс. рублей, что превышает заработок многих специалистов с высшим образованием.

Матвей Гавриков