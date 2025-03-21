Премьер-министр Фам Минь Тинь предложил расширить авиасообщение между Вьетнамом и Казанью

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, обсудив развитие двусторонних отношений и экономическое сотрудничество. Минниханов поблагодарил премьера за организацию деловой программы для татарстанской делегации, которая помогла лучше понять экономический потенциал Вьетнама. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

— Вьетнам — один из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши отношения носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства, — подчеркнул Минниханов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В этом году страны отмечают 75-летие установления дипломатических отношений, и он подчеркнул необходимость нового импульса в сотрудничестве на уровне регионов.

Товарооборот между Татарстаном и Вьетнамом в 2024 году превысил $33 млн, хотя ранее достигал 60 млн. Также обсуждались вопросы гуманитарного сотрудничества: в вузах Татарстана учится 70 студентов из Вьетнама, и Минниханов выразил готовность увеличить это число.

Фам Минь Тинь вспомнил о своем визите в Казань на саммите БРИКС и отметил высокую организацию мероприятия. Он подчеркнул важность продолжения сотрудничества, особенно в использовании продукции КАМАЗа в вьетнамской промышленности. Премьер также предложил рассмотреть возможность расширения авиасообщения между Вьетнамом и Казанью.

Напомним, что Рустам Минниханов начал свой рабочий визит во Вьетнам с торжественного возложения цветов к Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое. Он также принял участие в заседании круглого стола «Татарстан — Ханой», где поблагодарил органы власти Вьетнама за теплый прием и создание комфортных условий для работы делегации республики. В составе татарстанской делегации присутствовали руководители министерств, ведомств и предприятий.



Вдобавок Рустам Минниханов встретился с зампредседателя Народного комитета Ханоя Нгуен Мань Куйеном. Основной целью визита стало расширение сотрудничества в торговле, науке и культуре между Татарстаном и Вьетнамом, особенно с Ханоем. Кроме того, Татарстан и Вьетнам договорились об обмене бизнес-делегациями.



Анастасия Фартыгина