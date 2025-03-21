Вьетнам заинтересован опытом Татарстана в области городского благоустройства

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов, раис Татарстана, встретился с зампредседателя Народного комитета Ханоя Нгуен Мань Куйен. Основной целью визита стало расширение сотрудничества в торговле, науке и культуре между Татарстаном и Вьетнамом, особенно с Ханоем. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

— У Татарстана есть хороший опыт взаимодействия с вьетнамскими партнерами, — уточнил Минниханов. Он подчеркнул, что, хотя сотрудничество уже налажено, оно не полностью раскрывает потенциал торгово-экономических и инвестиционных отношений.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Нгуен Мань Куйен выразил заинтересованность в развитии связей с Татарстаном. Он подчеркнул, что Ханою интересен обмен опытом в области городского благоустройства и организации общественного транспорта.

По итогам встречи стороны договорились о создании рабочей группы, которая займется дальнейшим развитием сотрудничества.

Накануне Рустам Минниханов начал свой рабочий визит во Вьетнам с торжественного возложения цветов к Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое. Он также принял участие в заседании круглого стола «Татарстан — Ханой», где поблагодарил органы власти Вьетнама за теплый прием и создание комфортных условий для работы делегации республики. В составе татарстанской делегации присутствовали руководители министерств, ведомств и предприятий.



Анастасия Фартыгина