Раис Татарстана возложил цветы к Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое

Фото: Мария Зверева

Глава Татарстана Рустам Минниханов начал свой рабочий визит во Вьетнам с торжественного возложения цветов к Мавзолею Хо Ши Мина в Ханое. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

К моменту церемонии на площади перед мавзолеем был выставлен почетный караул, что свидетельствовало о важности визита.

— Рустама Минниханова провожают к мавзолею, чтобы отдать честь первому президенту Северного Вьетнама, — добавила пресс-секретарь раиса.

Также Рустам Минниханов принял участие в заседании круглого стола «Татарстан — Ханой», где поблагодарил органы власти Вьетнама за теплый прием и создание комфортных условий для работы делегации республики. В составе татарстанской делегации присутствовали руководители министерств, ведомств и предприятий.



Анастасия Фартыгина