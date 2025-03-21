Минниханов: вьетнамский рынок важен для КАМАЗа и Казанского вертолетного завода

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании круглого стола «Татарстан — Ханой», где поблагодарил органы власти Вьетнама за теплый прием и создание комфортных условий для работы делегации республики. В составе татарстанской делегации присутствовали руководители министерств, ведомств и предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Минниханов подчеркнул, что российско-вьетнамские отношения стали всеобъемлющим стратегическим партнерством. Он напомнил о XVI саммите БРИКС, который прошел в Казани в октябре прошлого года, подчеркнув, что было честью принимать на этом важном форуме премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Товарооборот между Россией и Вьетнамом за прошлый год увеличился на 25%. Татарстан активно развивает сотрудничество с Вьетнамом: раис республики не раз посещал страну с рабочими визитами, подписано соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами.

Вьетнамский рынок имеет стратегическое значение для таких компаний, как КАМАЗ и Казанский вертолетный завод.

Вьетнам сегодня демонстрирует динамичный рост, особенно в ИТ и производстве микроэлектроники, и обладает большими запасами редкоземельных элементов. Минниханов выразил заинтересованность Татарстана в увеличении поставок во Вьетнам нефтехимической и машиностроительной продукции, включая автомобили, вертолеты, судна, медицинское оборудование и автомобили.



Анастасия Фартыгина