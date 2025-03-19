УК в Альметьевске выплатит 100 тыс. рублей пенсионерке за травму в подъезде

Фото: предоставлено жителем дома Чекиста

Альметьевский городской суд удовлетворил иск прокурора о взыскании компенсации морального вреда с управляющей компании ООО «ЖЭУ-3» в пользу пенсионерки, получившей травму в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Основанием для обращения в суд стал инцидент, произошедший 16 сентября 2024 года. Женщина, возвращаясь домой, споткнулась о неровности напольного покрытия в тамбуре подъезда, находящегося под управлением ООО «ЖЭУ-3», и получила травмы, повлекшие необходимость в медпомощи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Альметьевская городская прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд, рассмотрев материалы дела, признал вину УК в ненадлежащем содержании общего имущества многоквартирного дома и обязал выплатить пенсионерке 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее прокуратура Ново-Савиновского района Казани подала иск в суд, чтобы вернуть пенсионерке 500 тыс. рублей, которые она потеряла в результате телефонного мошенничества.

Рената Валеева