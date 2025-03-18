Прокуратура Казани потребовала вернуть пенсионерке 500 тыс. рублей, украденных мошенниками

Фото: Ирина Плотникова

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани подала иск в суд, чтобы вернуть пенсионерке 500 тыс. рублей, которые она потеряла в результате телефонного мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Проверка началась после обращения пожилой женщины, которая стала жертвой обмана. Ей позвонил человек, представившийся следователем по экономическим преступлениям. Он сообщил о якобы незаконных списаниях с ее банковских счетов и сказал, что вскоре с ней свяжется сотрудник Центрального банка России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второй звонок поступил от «сотрудницы Центробанка», которая убедила женщину снять все деньги и перевести их на «безопасный счет». Поверив мошенникам, пенсионерка сняла 400 тыс. рублей в одном банке и 500 тыс. рублей в другом, а затем перевела более 399 тыс. рублей на указанный счет. 24 февраля она перевела еще 500 тыс. рублей на второй «безопасный счет».

Расследование показало, что один из счетов принадлежал 22-летнему жителю Кемерово, который признался, что продал свою банковскую карту знакомой. Согласно Гражданскому кодексу, лица, получившие имущество без законных оснований, обязаны вернуть его владельцу.