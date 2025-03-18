Госдума разрешила сдавать два экзамена при уходе после 9-го класса
Госдума приняла решение о возможности сдачи двух экзаменов для учащихся, покидающих школу после 9-го класса, в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.
Ученикам, которые выбрали этот путь, теперь необходимо будет сдавать экзамены только по русскому языку и математике.
Напомним, что Госдума приняла поправки о расширении эксперимента по проведению ОГЭ только по двум предметам — русскому языку и математике.
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