Географию эксперимента по сдаче только двух предметов ОГЭ расширили — появились 7 новых регионов

Татарстан в пилотный проект снова не вошел

Фото: Максим Платонов

Госдума приняла поправки о расширении эксперимента по проведению ОГЭ только по двум предметам — русскому языку и математике. Об этом сообщает «РИА Новости».

Доработанной нормой предлагается включить в проект еще семь регионов: Нижегородскую область, Краснодарский край, Липецкую и Саратовскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Камчатку и Кузбасс.

Кроме того, поправки подразумевают, что школьники должны будут набрать минимум баллов по ОГЭ для перевода в 10-й класс в 12 регионах России, в обратном случае они получат преимущественное право при поступлении в колледжи.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также поправками предлагается дать региональным властям, участвующим в данном эксперименте, право устанавливать перечень профессий и специальностей, прием на обучение по которым осуществляется вне зависимости от результатов ОГЭ при наличии аттестата об основном общем образовании.

Напомним, изначально законопроект касался только пяти субъектов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Ростовской и Тюменской областей.

Подробнее о том, как законопроект может отразиться на системе образования, — в материале «Реального времени».

Елизавета Пуншева