Форвард УНИКСа Беленицкий рассказал, что помогло ему установить рекорд результативности

Фото: Руслан Ишмухаметов

Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий поделился своими эмоциями после установления личного рекорда результативности в матче Единой Лиги ВТБ против «Самары». 22-летний игрок набрал 20 очков, сделал 6 подборов, 2 передачи и 2 перехвата, напоминает пресс-служба клуба.

— На самом деле особых эмоций не испытываю, потому что даже не заметил, как установил рекорд. Осознал это, только взглянув на табло. Конечно, приятно, но, как говорится, работа еще не окончена. Мы движемся дальше, — признался Беленицкий.

На вопрос о том, что помогло ему обрести такой атакующий ритм, Михаил ответил:

— Команда демонстрировала быстрый баскетбол, и партнеры часто находили меня передачами. Благодарен им за то, что делились мячом, а моей задачей было завершать атаки, — сказал он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Он также отметил важность поддержки со стороны команды после возвращения на паркет после травмы.

— По возвращении на паркет после травмы было непросто войти в ритм и нащупать ту игру, которая была до повреждения. Из-за этого несколько матчей прошли для меня неудачно. Однако поддержка ребят помогла мне расслабиться и показать хороший результат, — сказал форвард УНИКСа.

Также Беленицкий во второй раз в сезоне вошел в символическую пятерку по итогам игровой недели Единой Лиги.

Рената Валеева