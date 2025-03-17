Форвард УНИКСа Беленицкий вошел в символическую пятерку Единой Лиги ВТБ

Фото: Мария Зверева

Российский форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий во второй раз в сезоне вошел в символическую пятерку по итогам игровой недели Единой Лиги ВТБ.

22-летний баскетболист был отмечен за игру в победном матче против «Самары» (120:64).

В течение 27 минут на паркете Михаил установил личный рекорд результативности, набрав 20 очков. Помимо этого, он сделал 6 подборов, 2 результативные передачи, 2 перехвата и заработал 6 фолов соперника, показав лучший (наряду с Джаленом Рейнольдсом) коэффициент эффективности в 31 балл.

Вместе с Беленицким в символическую пятерку недели вошли защитник Джеремайя Мартин («Уралмаш»), форварды Александр Захаров («Парма»), Дуэйн Бэйкон («Зенит») и Амат МБай (ЦСКА).

Рената Валеева