На трассе М-12 в Татарстане задержали перевозчика наркотиков

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники ГАИ задержали на трассе М-12 «Восток» в Татарстане 37-летнего жителя Магадана, перевозившего крупную партию наркотиков в арендованном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Полицейские остановили автомобиль для проверки документов, однако водитель вел себя подозрительно и сильно нервничал. В ходе осмотра автомобиля за пассажирским сиденьем на коврике был обнаружен пакет с более чем 1 килограммом запрещенного вещества.

Задержанный признался, что около года работает закладчиком в интернет-магазине. По указанию куратора он забрал партию наркотиков и направлялся в Казань для дальнейшей реализации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт или пересылка наркотических веществ в особо крупном размере).

Рената Валеева