Вильфанд: в ПФО временно прекратится таяние снега

Фото: Динар Фатыхов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) снег временно перестанет таять из-за понижения температуры. Вильфанд уточнил, что это изменение связано с погодными условиями, ожидаемыми в ближайшие дни, сообщили в Интерфакс.

Он подчеркнул, что на западе ПФО снег уже начал таять, но теперь этот процесс приостановится.

— Понижение температуры приведет к тому, что небольшой снег появится в Центральном федеральном округе, — добавил синоптик, указывая на возможное возвращение зимних осадков.

Реальное время / realnoevremya.ru

Вильфанд также уточнил, что в России может «чуть-чуть увеличиться площадь, покрытая снегом». Снег при низких температурах, когда столбик термометра опускается до нуля, перестает таять, и это означает, что непродолжительное возвращение зимы возможно.