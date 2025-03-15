Четырех белых барсов отправят из Монголии в Россию

Фото: Реальное время

Россия получит четырех снежных барсов из Монголии. Детали соответствующего соглашения сегодня обсудили в рамках Международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий».

Как сообщает пресс-служба Министерства экологии Татарстана, два барса из Монголии отправятся в Красноярский зоопарк «Роев ручей» и два — в Центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс», который создан на территории Алтая по инициативе раиса республики.

Накануне на Международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий», прошедшей 14 марта в Казани, было подписано соглашение о сотрудничестве в области изучения, защиты и повышения популяции снежных барсов.

Елизавета Пуншева