В Казани стартовала международная конференция по сохранению снежного барса

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В Казани стартовала Международная конференция «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий», посвященная вопросам сохранения популяции этого редкого животного. Мероприятие, проходящее в Казанской Ратуше, является частью нацпроекта «Экологическое благополучие».

Деловая программа конференции начнется 14 марта с пленарного заседания, в котором примет участие раис Татарстана Рустам Минниханов.

В конференции примут участие представители всех стран ареала обитания снежного барса: Афганистана, Бутана, Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Непала, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Среди участников — ученые с мировым именем, такие как Билал Хабиб из Индии и Кун Ши из Китая, а также представители научного сообщества, общественные деятели и экологи.

По завершении первого рабочего дня конференции планируется принятие Казанской резолюции.

Снежный барс, по мнению ученых, является важным символом и индикатором здоровья и устойчивого развития горных экосистем. Глобальная программа по сохранению снежного барса и его экосистем была одобрена на Всемирном форуме по сохранению снежного барса в 2013 году всеми 12 странами ареала обитания этого животного.

Рената Валеева