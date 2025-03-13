«Татнефть» сообщила о росте чистой прибыли по РСБУ и МСФО в 2024 году

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

ПАО «Татнефть» зафиксировала рост чистой прибыли по итогам 2024 года как по РСБУ, так и по МСФО.

Согласно отчету компании, чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ выросла на 5,5% по сравнению с 2023 годом, достигнув 251,4 млрд рублей. Выручка компании увеличилась на 19% и составила 1,563 трлн рублей.

Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО также продемонстрировала положительную динамику, увеличившись на 6,3% и составив 306,14 млрд рублей. Этот результат оказался выше консенсус-прогноза аналитиков, который составлял 301,6 млрд рублей. Выручка «Татнефти» по МСФО выросла на 27,8%, достигнув 2,03 трлн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В декабре прошлого года совет директоров компании «Татнефть» принял решение направить на дивиденды за девять месяцев текущего года 129,3 млрд рублей, что составило 55,59 рубля на акцию.

Напомним, выручка «Татнефти» по РСБУ по итогам 2023 года выросла на 2,63% и составила 1,313 трлн рублей. Чистая прибыль при этом сократилась на 1,6%: с 241,9 до 238,1 млрд. По МСФО чистая прибыль «Татнефти» по итогам 2023 года прибавила 1,2% и составила 287,92 млрд.

Рената Валеева