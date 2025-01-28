Студентам вернули 87 млн рублей после жалоб на онлайн-университет в Иннополисе

В Татарстане вернули 87 млн рублей студентам, заключившим договор с онлайн-университетом Urban University в Иннополисе. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

В 2024 году в ведомство поступило множество жалоб на компанию «ЭдЭкс», предоставляющую платные образовательные услуги в области IT. Студенты утверждали, что университет обещал трудоустройство после завершения обучения, однако условия договоров менялись после их подписания.

Многие граждане брали кредиты для оплаты обучения, но столкнулись с проблемами при попытке расторгнуть договор и вернуть свои деньги.

В результате вмешательства Роспотребнадзора обратившимся удалось вернуть деньги.

Анастасия Фартыгина