В Госдуме предупредили, как иноагенты выманивают персональные данные россиян

Фото: Дарья Пинегина

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала, что иноагенты используют «просветительские мероприятия» для сбора персональных данных россиян. Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев в своем телеграм-канале.

По словам Пискарева, группа иностранных «агентов-экстремистов», проживающих за границей и курируемых европейскими спецслужбами, анонсировала «просветительский форум» для российских студентов за рубежом. Цель мероприятия, заявленная как обучение новых «лидеров» страны, включает лекции и семинары по реформированию Российской Федерации.

Для участия в форуме предлагается отправить мотивационное письмо и резюме на указанный адрес электронной почты. Однако, по словам депутата, истинная цель мероприятия — сбор как можно большего количества персональных данных россиян для западных спецслужб.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Собранные персональные данные могут быть использованы противником для вовлечения россиян, в том числе посредством шантажа и обмана, в преступную деятельность (терроризм, диверсии и т. д.), — предостерег Пискарев.

Он также отметил, что «форум» организуют члены экстремистской организации, за взаимодействие с которой предусмотрена строгая ответственность.

Ранее МВД России предостерегло граждан от сдачи в аренду своих аккаунтов в мессенджерах, подчеркивая, что подобные действия могут повлечь за собой серьезные юридические последствия, вплоть до реального лишения свободы.