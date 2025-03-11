Песков заявил о попытке Киева сорвать тенденцию к мирному урегулированию атакой БПЛА

Фото: Михаил Захаров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге допустил, что Киевский режим, организовав массовый налет беспилотников на Москву, пытался подпортить наметившуюся тенденцию к мирному урегулированию. Об этом сообщили ТАСС.

— Здесь пока нечего срывать, но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию, это да,— отметил представитель Кремля.

По его словам, конкретные мирные переговоры пока не ведутся. Даже в Саудовской Аравии, по информации американской стороны, сейчас пытаются определить готовность Украины к мирным переговорам.



По данным Минобороны России, в ночь на 11 марта было сбито 337 украинских беспилотников, в том числе 91 над Московской областью. Это крупнейшая атака в 2025 году.



взята с телеграмм-канала УЗГА

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. В результате атаки в Московской области пострадали 18 человек, включая троих детей. Двое взрослых погибли. Шесть человек остаются в больницах, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Зафиксированы повреждения жилых домов и других строений.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что атака беспилотников стала сигналом Западу о безумии Киева и свидетельствует о военных успехах России. Нападение произошло в день визита генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу в Москву и накануне переговоров в Джидде между делегациями Украины и США.

скриншот из видео "Брифинг Марии Захаровой 16 октября 2024: прямая трансляция" с RuTube

Накануне стало известно, что в России готовятся масштабные мероприятия, направленные на выявление и задержание членов террористических организаций, связанных с Украиной.



Матвей Гавриков