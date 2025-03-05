В Татарстане обновят 200 км дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году в Татарстане продолжится ремонт дорог и мостов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году запланировано обновление более 200 километров автомобильных дорог, сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.

Одним из ключевых объектов станет капремонт дороги Алексеевское — Высокий Колок в Алькеевском районе протяженностью 4,4 километра. Работы выполняет подрядная организация ОАО «Алексеевскдорстрой».

Инна Серова / realnoevremya.ru

Также продолжатся работы на шести мостах, включая реконструкцию моста через реку Малый Черемшан на дороге Муслюмкино — Билярск и моста через реку Возжайку в селе Камаево. Запланированы капремонты мостов через реки Бирлю, Нурминку, Мензелю и Берняжку.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин уточнил, что предыдущие мероприятия в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» уже повысили доступность соцуслуг для сельских жителей и улучшили их жизнь. Новый проект продолжит эту работу, улучшая безопасность и качество дорожного движения для всех пользователей.

Напомним, что потратить 39,1 млрд рублей на строительство и ремонт дорог планируют в Татарстане в 2025 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Анастасия Фартыгина