В Казани завершается строительство нового СИЗО на 1000 мест

В Казани близится к завершению строительство следственного изолятора на 1000 мест, который возводится в рамках федеральной программы «Развитие уголовно-исполнительной системы, 2018—2026 годы». Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».

Объект имеет площадь более 21 тыс. кв. м и находится на высокой стадии готовности.

На данный момент на строительной площадке завершается монтаж внутренних инженерных сетей и отделка помещений. Также ведется благоустройство территории. Новый изолятор будет включать в себя КПП, административное здание и шесть режимных корпусов, среди которых предусмотрены отдельные здания для женщин и несовершеннолетних.

Кроме того, в комплексе будет создан отдельный корпус для проведения свиданий, который будет оснащен прачечной, кухней и столовой. На территории изолятора также разместятся склады для продовольствия и вещей, а также корпус кинологической службы. Для подготовки персонала предусмотрены специальные площадки, включая полосу препятствий и спортивный корпус с тиром и тренажерным залом.



Анастасия Фартыгина