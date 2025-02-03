Строительство нового СИЗО на 1000 мест в Казани завершится в 2025 году

В Казани планируется завершить строительство следственного изолятора на 1000 мест в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Учреждение будет включать административные здания, помещение для подготовки личного состава, спортивный комплекс с тиром, тренажерным залом и залом для единоборств, а также шесть режимных корпусов, в том числе для женщин и несовершеннолетних, и корпус кинологической службы.

На данный момент завершены работы по устройству наружных сетей, строительству вспомогательных сооружений, выполнены монолитные работы и облицовка фасадов. Внутренние помещения находятся на этапе отделки, здесь устанавливается технологическое оборудование и корпусная мебель.

Все инженерные системы функционируют в штатном режиме, общая строительная готовность объекта составляет 87%, что позволяет гарантировать его соответствие действующим нормативно-техническим требованиям.



Напомним, что памятник федерального значения «Тюремный замок» на улице Япеева, 16 в Казани, построенный в 1807 году, будет отреставрирован. Об этом свидетельствует акт, опубликованный на сайте Комитета по охране ОКН.



Анастасия Фартыгина