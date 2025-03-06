За два дня татарстанцы установили более 40 тысячи самозапретов на кредиты

Фото: Максим Платонов

За первые два дня работы сервиса самозапрета на оформление кредитов и займов от татарстанцев было подано 41,8 тыс. заявлений. Об этом пишет РБК «Татарстан» со ссылкой на Минцифры республики.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), 36,95 тыс. жителей Татарстана воспользовались сервисом самозапрета в течение первых двух дней марта. Кроме того, пресс-служба МФЦ Татарстана сообщила, что с заявлениями на установление самозапрета в отделения центра обратились более 700 жителей региона.

Глава Минцифры Айрат Хайруллин выразил уверенность, что новый сервис станет эффективным инструментом защиты населения от мошенников и недобросовестных кредиторов.

— Сервис самозапрета поможет защитить население от оформления кредитов и микрозаймов под давлением мошенников и убережет граждан от злоумышленников, — подчеркнул Хайруллин.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По данным ОКБ, за первые три дня работы сервиса в России было установлено 2,7 млн самозапретов, в том числе по миллиону — 1 и 3 марта. При этом около 2 тыс. россиян сняли установленные ранее запреты.

Возможность установить самозапрет на кредиты — не единственное нововведение, которое изменило жизнь граждан и бизнеса в России с марта. Подробнее о нововведениях в законодательстве — в материале «Реального времени».

Рената Валеева