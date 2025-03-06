Татарстан вошел в тройку лидеров по числу зачисленных студентов

Фото: Максим Платонов

Татарстан вошел в тройку лидеров среди регионов России по числу зачисленных студентов в 2024 году, уступив лишь Москве и Московской области. Об этом свидетельствуют данные «Мониторинга качества приема — 2024», проведенного НИУ ВШЭ, пишет ТАСС.

Согласно исследованию, в 2024 году в вузы Татарстана было зачислено 18,4 тыс. студентов, что на 8,3% больше, чем в 2022 году. Республика уступила только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу, опередив такие крупные регионы, как Свердловская (18,7 тыс.) и Новосибирская (16,1 тыс.) области.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, Казань вошла в список регионов, демонстрирующих наиболее высокое качество приема абитуриентов, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Уфой, Томском, Екатеринбургом, Нижним Новгородом, Калугой и Новосибирском.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается разрешить студентам старших курсов вузов преподавать в колледжах и техникумах.



Рената Валеева