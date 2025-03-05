Депутат предложила старшекурсникам преподавать в техникумах и колледжах

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается разрешить студентам старших курсов вузов преподавать в колледжах и техникумах. Об этом журналистам сообщила автор идеи — член комитета ГД по просвещению Анна Скрозникова («Новые люди»).

По ее словам, в России 4,5 тыс. колледжей и техникумов, но подготовкой преподавателей для них занимаются лишь несколько вузов. Этого количества недостаточно, чтобы подготовить необходимое количество педагогов для системы среднего профессионального образования, считает Скрозникова.

— Решением может стать привлечение к педагогической деятельности в сузах студентов старших курсов вузов, которые учатся на той же специальности и направлении подготовки, что и студенты среднего профучреждения. Мы предлагаем дать возможность преподавать только тем студентам, которые успешно прошли промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения и профессиональную переподготовку по направлению «Образование и педагогические науки», — сказала она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На данный момент в законодательстве подобного правового механизма нет.

— Мы предлагаем это исправить и уже внесли соответствующий законопроект на рассмотрение Государственной думой. Его принятие поможет частично снять напряженность при острой нехватке педагогов колледжей и техникумов, — сказала Скрозникова.



Елизавета Пуншева