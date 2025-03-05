Россиянки предпочли впечатления вместо подарков на 8 Марта

Фото: Динар Фатыхов

Опрос, проведенный сервисом знакомств Mamba, показал, что россияне по-разному относятся к празднованию 8 Марта. Мужчины чаще всего дарят цветы, но многие женщины мечтают о ярких впечатлениях и дорогих подарках. Об этом сообщили в «Газете.ru».

Среди мужчин 37% планируют провести праздник с любимой женщиной, однако 35% признались, что им не с кем отмечать. 14% выбирают семейные посиделки, а 7% предпочитают уединение на даче или рыбалке.

Женщины видят праздник иначе: 27% хотят провести день с любимым, 20% выбирают семейные встречи, а 15% отмечают с подругами. 8% устраивают «день себя», совмещая шопинг и спа. 18% опрошенных встречают праздник в одиночестве.

Хотя цветы остаются популярным подарком среди 65% мужчин, только 45% женщин действительно хотят их получить. Интересно, что 18% мужчин считают лучшим подарком себя.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается желаемых подарков, 35% женщин мечтают о ярких впечатлениях, таких как путешествия и романтические свидания. 21% надеются на украшения, 14% прямо говорят о деньгах, а 12% мечтают о квартире или машине. Завтрак в постель (6%) и сертификаты (5%) попадают в антирейтинг.

Финансовые ожидания также различаются: 45% мужчин планируют потратить от 1 до 3 тыс. рублей, 20% готовы раскошелиться до 5 тыс., а 16% — до 10 тыс. рублей. Лишь 7% могут позволить себе подарок дороже 50 тыс. рублей. В то же время 26% женщин хотели бы получить подарок выше этой суммы.

На первом месте для женщин стоят забота и внимание — это важно для 55% опрошенных. Комплименты и теплые слова ценят 34%, а неожиданные сюрпризы порадуют каждую четвертую. Для 20% лучшее проявление любви — финансовая поддержка.



Анастасия Фартыгина