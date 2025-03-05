Губерниев раскритиковал организацию чемпионата России по лыжам в Казани

Телеведущий выразил недовольство организационной работой Федерации лыжных гонок России

Фото: Динар Фатыхов

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов чемпионата России по лыжным гонкам в Казани. По его словам, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) устроила бардак на соревнованиях.

— С бардаком, который был в Казани со стороны ФЛГР, надо кончать. Я всерьез задумываюсь над тем, чтобы продолжить более интенсивную работу по своему выдвижению на пост президента Федерации лыжных гонок России. Больше такого непрофессионализма не будет, я наведу порядок. За три дня я сделаю наши лыжи стерильными, блестящими и профессиональными, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Такая жесткая реакция комментатора была связана с отсутствием информации на стадионе по наказанию лыжников по ходу спринтерской гонки. Во вторник сразу несколько участников получили дисквалификацию за нарушения на финише трассы. После скандала организаторы чемпионата России опубликовали расширенный ответ по всем лыжникам, наказанным по ходу спринта.

Спринтерскую гонку у женщин накануне выиграла Наталья Терентьева. Пришедшая второй Анастасия Кириллова лишилась своей медали из-за нарушения правил. У мужчин золото завоевал Сергей Устюгов, который в полуфинале устроил «разборки» с Александром Большуновым. Последний с нарушением выехал перед победителем гонки на одном из участков трассы. Устюгов в ответ замахнулся палкой на Большунова, а также выговорил тому после финиша.

Зульфат Шафигуллин