Кириллову лишили серебра в спринте на ЧР в Казани из-за нарушения
Лыжница Анастасия Кириллова лишена серебряной медали спринтерской гонки чемпионата России в Казани. Такое решение приняли организаторы соревнований.
В результате серебряная медаль спринта перешла к Алене Барановой, а бронза досталась Анастасии Фалеевой, представляющей Татарстан. Спринтерскую гонку выиграла Наталья Терентьева.
Главный тренер сборной ХМАО Сергей Турышев заявил, что Кириллова наказана за наезд на лыжи соперницы в финальном забеге.
— Мне позвонил тренер и сказал, что Кириллову ставят на шестую позицию за наезд на Баранову, — сказал Турышев в эфире «Матч ТВ».
Таким образом, Баранова стала серебряным призером, бронзовая медаль досталась Анастасии Фалеевой.
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