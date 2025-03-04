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Устюгов победил в спринте на ЧР в Казани, Большунов выбыл в полуфинале

14:43, 04.03.2025
Устюгов победил в спринте на ЧР в Казани, Большунов выбыл в полуфинале
Фото: взято с сайта vk.com/ski_tatarstan

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов выиграл золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани. Соревнования прошли во вторник, 4 марта, в казанском поселке Мирный.

Первым к финишу пришел Сергей Устюгов, вторым стал Владислав Осипов. Тройку лучших замкнул Савелий Коростелев. Александр Терентьев и Сергей Ардашев упали на финишной прямой в финале.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В квалификационной гонке победу одержал Сергей Ардашев, опередивший на долю секунд Александра Терентьева, а Сергей Устюгов замкнул тройку. Олимпийский чемпион Александр Большунов выбыл на стадии полуфинала. Ранее здесь, в Казани, он победил в скиатлоне на 20 км.

В финале выступили Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Ермил Вокуев и Владислав Осипов.

Следующая гонка в рамках чемпионата России в Казани пройдет 6 марта. Лыжники будут соревноваться на дистанции в 10 км свободным стилем.

Зульфат Шафигуллин

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