Устюгов победил в спринте на ЧР в Казани, Большунов выбыл в полуфинале

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов выиграл золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани. Соревнования прошли во вторник, 4 марта, в казанском поселке Мирный.



Первым к финишу пришел Сергей Устюгов, вторым стал Владислав Осипов. Тройку лучших замкнул Савелий Коростелев. Александр Терентьев и Сергей Ардашев упали на финишной прямой в финале.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В квалификационной гонке победу одержал Сергей Ардашев, опередивший на долю секунд Александра Терентьева, а Сергей Устюгов замкнул тройку. Олимпийский чемпион Александр Большунов выбыл на стадии полуфинала. Ранее здесь, в Казани, он победил в скиатлоне на 20 км.

В финале выступили Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Ермил Вокуев и Владислав Осипов.

Следующая гонка в рамках чемпионата России в Казани пройдет 6 марта. Лыжники будут соревноваться на дистанции в 10 км свободным стилем.

Зульфат Шафигуллин