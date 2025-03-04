Устюгов победил в спринте на ЧР в Казани, Большунов выбыл в полуфинале
Олимпийский чемпион Сергей Устюгов выиграл золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани. Соревнования прошли во вторник, 4 марта, в казанском поселке Мирный.
Первым к финишу пришел Сергей Устюгов, вторым стал Владислав Осипов. Тройку лучших замкнул Савелий Коростелев. Александр Терентьев и Сергей Ардашев упали на финишной прямой в финале.
В квалификационной гонке победу одержал Сергей Ардашев, опередивший на долю секунд Александра Терентьева, а Сергей Устюгов замкнул тройку. Олимпийский чемпион Александр Большунов выбыл на стадии полуфинала. Ранее здесь, в Казани, он победил в скиатлоне на 20 км.
В финале выступили Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Ермил Вокуев и Владислав Осипов.
Следующая гонка в рамках чемпионата России в Казани пройдет 6 марта. Лыжники будут соревноваться на дистанции в 10 км свободным стилем.
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