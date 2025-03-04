Путин предложил кандидатуру на пост врио губернатора Новгородской области
Президент России Владимир Путин предложил Александру Дронову пост врио губернатора Новгородской области. Об этом сообщили в Кремле.
Напомним, 7 февраля Путин принял отставку Андрея Никитина с поста губернатора Новгородской области. Глава региона уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Он был назначен заместителем министра транспорта России. И. о. стал первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов.
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